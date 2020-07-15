القطيعة تمنع ياسمين عبد العزيز من حضور زفاف شقيقها وائل

أعلن الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن زفافه على الدكتورة نرمين كمال، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأكد مصدر مقرب من وائل أن العروس هي ابنة أحد جيرانه بمنطقة المعادي، والتي كانت تربطها به علاقة طيبة لا تتعدى الصداقة، لكن سرعان ما تحولت هذه الصداقة إلى حب ثم كللت بالزواج.

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وكشف المصدر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز لم تحضر حفل الزفاف الذي أقيم بمنزل وائل وسط حضور عدد قليل من أفراد عائلتي العروسين.

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وأوضح المصدر أن وائل لم يدعُ ياسمين من الأساس لحضور زفافه، نظراً للقطيعة التي بينهما منذ إعلانها عن زواجها من الفنان أحمد العوضي.

وأضاف المصدر أن ياسمين تتواجد حالياً بالساحل الشمالي لقضاء إجازتها الصيفية برفقة زوجها أحمد العوضي.

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