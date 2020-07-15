بملابس منزلية ومن داخل غرفة نومها.. ريم مصطفى تنشر صورة جديدة

نشرت الفنانة ريم مصطفى عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر صورة سيلفي لها من غرفة النوم.

وظهرت ريم مصطفى في الصورة بدون مكياج ومرتدية ملابس منزلية وعلقت قائلة: «صباح الخير».

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قالت الفنانة ريم مصطفى في تصريحات لـ«صدى البلد»، إنها اتفقت مع الفنان أحمد العوضي بطل مسلسل شديد الخطورة، أن يخرجا أفضل ما لديهما في المسلسل، لافتةً إلى أنها تمرنت كثيراً رغم أن المسلسل ٧ حلقات فقط، ولكنها كانت تتمرن كل يوم من أجل خروج أكشن العمل بشكل مناسب، لافتة إلى أن الاستعدادات الخاصة بالعمل كانت قاسية، وأكدت أنها كانت تتمرن أيضاً أثناء التصوير، وتمنت أن ينال إعحاب الجمهور.

المسلسل بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وإخراج حسام علي.

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