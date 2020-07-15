تفاعل النجم محمد هنيدي مع واقعة اعتراف جادا بينكيت سميث زوجة الفنان العالمي ويل سميث بخيانتها له اثناء فترة انفصالهما مع مطرب الراب المغربي الأصل أوغست السينا ، وقدم له نصيحة ساخرة بأن يطلقها، على أن يتولى هنيدي البحث عن زوجة جديدة له. هنيدي قام بنشر عدة صور ساخرة مستوحاة من أعماله الفنية ومنها "صعيدي في الجامعة الأمريكية" تظهره وهو يقدم النصائح لويل سميث، وقام هنيدي بمشاركة الحساب الرسمي لنجم هوليود، في صورة ينصحه فيها بعدم الآمان لأي امرأة، مقتبسا مقولة قدمها في الفيلم تقول: أنا قولتلك حريم لأ حريم لأ، متأمنش في الدنيا دي لحرمة غير أمك، ولو ابوك طلقها متأمنلهاش. Advertisements وبعدها علق على رسالة رومانسية قدمها ويل سميث لزوجته وتبين إنها بنفس توقيت خيانتها له، وعلق عليها قائلا: طلقها وهنجيب لك ست ستها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد هنيدي يوجه نصيحة لويل سميث بعد خيانة زوجته له: طلقها ونجيب لك ست ستها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.