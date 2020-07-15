فيديو طريف: سيرين عبد النور تحضّر الباستا وابنها يدخل عليها فجأة ليفسدها

تقوم الفنانة سيرين عبد النور من وقت لآخر بمشاركة متابعيها بمقادير لبعض المأكولات وكيفية تحضيرها، ومن المعروف عن سيريؤن حبها للطهي والجمهور ينتظر وصفاتها لتطبيقها.

وفي جديد وصفات الطبخ التي قدمتها سيرين هي كيفية طهي الباستا مع اللبن والخيار والنعناع، وهي أكلة تحبها سيرين كثيراً حسبما قالت في الفيديو الذي نشرته على "انستقرام".

وقبل تحضير سيرين الطعام، دخل ابنها كريستيانو إلى المطبخ بشكل مفاجئ وتناول الخيارة، فحينها ضحكت سيرين وعلّقت قائلة: "وكريستيانو أكل الخيارة، يلا روح عند تيتا". وقد نال هذا الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين.

وكانت احتفلت سيرين عبد النور بذكرى زواجها الذي يتزامن يوم 8 يوليو/ تموز، وذلك بعد مرور 13 عاماً على زواجهما، اذ، قامت عبد النور بنشر صور لها مع زوجها فريد رحمة عبر حسابها في "إنستغرام" استرجعت من خلالهم أجمل اللقطات من حفل زفافها.

وأرفقت عبد النور الصورة بالتعليق: "صاروا ١٣ سنة والعمر كله يا رب"، وانهالت عليها التهنئة من قبل محبيها ومتابعيها وتمنوا لها الحياة السعيدة برفقه زوجها وأبنائها.