شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير حضعت لها على شاطىء البحر في الساحل الشمالي.

وقد أثارت الصور جدلًا واسعًا عبر حسابها الخاص في موقع إنستغرام، حيث تألقت ليلى مرتدية توب بألوان الصيف الزاهية كالبمبي والأصفر والبرتقالي، مكشوفا من منطقتي البطن والظهر، بتصميم الأوف شولدر، ونسقت معه بنطال من نفس تصميم التوب.

واعتمدت على تسريحة شعر الذيل حصان متروك على الظهر برز أنوثتها. Advertisements ووضعت ليلى مكياج ناعم برز جمالها الطبيعي، فاختارت اللون البمبي على الشفاه، مع رسمة الآيلاينر المجنح.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليلى أحمد زاهر على البحر في أحدث جلسة تصوير لها: تسريحة بسيطة وآيلاينر مجنّح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.