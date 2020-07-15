بالصورة: الفنانة نسرين أمين وشيكو معًا في حمام السباحة

نشرت الفنانة نسرين أمين عبر حسابها الخاص في موقع انستغرام صورة جمعتها بالفنان شيكو داخل حمام السباحة. ظهرت في الصورة أيضًا ابنة نسرين بعدما إطمأنت على نجاحها وتخرجها من المدرسة، فسافرت لتمضي الإجازة معها. Advertisements يذكر أن آخر أعمال نسرين أمين كان مسلسل "لما كنا صغيرين" إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة ‏وبطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎‏



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