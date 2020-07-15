روان بن حسين تعلن طلاقها: "زوجي كان يخونني ونقل لي فيروس من فتيات الليل"

أعلنت الفاشنيستا وعارضة الأزياء الكويتية روان بن حسين خبر طلاقها من زوجها رجل الأعمال الليبي محمد يوسف مقريف بشكل مفاجىء عبر حسابها الخاص في موقع انستغرام.

وشرحت روان أسباب الطلاق بالتفاصيل والأهم أنه كان يخونها مع فتيات الليل وأعلنت أنه نقل إليها فيروس الورم الحليمي البشري من جرّاء علاقاته العشوائية.

ويبدو أن الانفصال مضى عليه فترة حيث كشفت روان أنها لم ترى ابنتها منذ حوالي الشهر.

وشرحت روان تفاصيل قصّتها وكتبت: "منذ ان أعلنت خطوبتي على محمد يوسف مقريف الذي هو حاليا زوجي ووالد ابنتي الكل كان مصدوماً. اليوم أريد أن أشرح كل شيء واتمنى ان يتفهمني كل الناس في الشرق الاوسط خصوصًا الذين يتبعون أسوأ التقاليد".

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وتابعت: "في كل مرة كنت اغضب لانني كنت الملامة على كل اخطائه. وصفني البعض انني مجنونة، مريضة نفسياً، شخص غير متوازن لانني أمسكت بزوجي مع فتيات ليل. كنت أتعرض للاساءة العقلية القصوى حتى انني خضعت للعلاج لانني شعرت انني لست متوازنة".

وأضافت: "لكن الحقيقة هي ان زوجي مريض نفسي ونرجسي وعلى الرغم من ذلك حاولت أن أصلح كل شيئ لانني أحببته وأضافت: أما السبب الذي جعلني ملتزمة معه لانني كنت ارى كم ان الناس عدوانيين .. افترضوا انني مطلقة وراحوا يدلّون علي بالاصابع مما جعل الوضع الاصعب.. كنت اخاف من الذين يقولونه وكيف سيتصرفون ما جعلني ابقى في علاقة سامة ومسيئة".

وبعدها أعلنت روان طلاقها: "والآن أريد أن يعرف الجميع إنني سأطلق زوجي الذي نقل إلي فيروس الورم الحليمي البشري hpv type 16 لانه كان يعاشر فتيات ليل بشكل عشوائي وهذا ما سيجعلني انسانا ناقصا لكنني سأكون بخير".

وزادت: انا متحمسة جدا لفتح صفحة جديدة في حياتي ولكل من يسأل عن ابنتي فلم اراها منذ شهر وأحاول ان أحضر لها جواز سفر لتعود الى أحضاني.