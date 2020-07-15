بالصور: 15 نجمة تزوجن في سن المراهقة.. تعرفوا على أعمارهم!

نجمات وقعن ضحية الزواج المبكر وهن في سن المراهقة، بعضهن تطلقت، دون أن نعلم عن زواجهن كما هو حال النجمة المصرية جنّات التي تزوجت من الملحن محمد ضياء في سن مبكرة الـ16 وأخفت زواجها بعد الشهرة.

ولم تكن تعلم نجماتنا أن الشهرة والفن هما الطريق الوحيد للتخلص من الارتباط المبكر.

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أيضاً النجمة هيفاء وهبي تزوجت في سن المراهقة من والد ابنتها الوحيدة زينب وتطلقت بعدها لتعود حرة وتهتم بفنها وجمهورها.

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والنجمة أصالة تزوجت من والد ابنتها شام رجل الأعمال السوري أيمن الذهبي في عمر المراهقة ثم عادت وتطلقت ليختار قلبها المخرج المصري طارق العريان.

اليكم 15 نجمة عربية وقعن في فخ الزواج بعمر المراهقة، بالأسماء والأرقام.

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