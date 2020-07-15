ما هي نصيحة منى زكي لأمهات وآباء المراهقين؟

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة الكبيرة منى زكي، على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على إنستغرام، عدة رسائل موجهة للمراهقين والمراهقات وأولياء أمورهم، ورسائل حول التحرش الجنسي بالفتيات.

وقالت في إحداها: “أعزائي أولياء أمور المراهقين، أرجوكم اقعدوا من أولادكم، وعلموهم عن التراضي، قولوا له أنه لو معجب ببنت، لازم يحترمها، ويطلب الإذن قبل أي حاجة يعملها، قولوا له أن العنف غير مقبول، قولوله أن لما البنت تقول لأ يبقي لأ”.

وفي رسالة أخرى وجهتها لأهالي المراهقات، قالت: “بعد ما اشتغلت مع كتير من ضحايا الاعتداء أنا ممكن أقول بكل ثقة، أن كلهم عندهم العامل المشترك وهو الخوف من الفضيحة، البنات كانوا بيفضلوا إنهم يتقبلوا أن يحصل لهم ابتزاز وأنهم يغصبوا على أفعال جنسية على أنهم يعترفوا لأهاليهم ويطلبوا مساعدة”.

يذكر أن منى زكي تنتظر عرض فيلم “الصندوق الأسود” في السينمات قريباً، حسب الخطة التي تضعها الجهة المنتجة للفيلم، بعد قرارات الحكومة المصرية بفتح السينمات بنسبة 25%، وتدور أحداثه حول تورط منى زكي خلال الأحداث حينما تتعرض للخطف من قبل “هجام” ويجسده الفنان محمد فراج و”سارق”، ويجسده الفنان مصطفى خاطر، وتتعرض بعدها للكثير من المخاطر بسبب حملها الذي يعد اللغز الرئيسي في الفيلم.

وتعود منى زكي إلى السينما بعد غياب ثلاث سنوات، بهذا الفيلم، منذ تقديمها آخر أعمالها السينمائية “أسوار القمر” والذي شاركها فيه النجمان عمرو سعد وآسر ياسين.