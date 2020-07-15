مي عمر: ولدت في الزمن الخطأ

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة مي عمر على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” عدة صور من آخر جلسة تصوير خضعت لها، والتي أطلت فيها بأزياء كلاسيكية مستوحاة من خمسينيات القرن الماضي.

وأكدت مي من خلال الصور أنها دائماً ما تشعر بعدم انتمائها لهذا العصر وأنها تشعر بولادتها في الزمن الخاطئ.

وكتبت مي معلقة على الصور: “أشعر أحيانًا أنني ولدت في العصر الخاطئ. من جلسة التصوير الأخيرة التي قمت بها والمستوحاة من أزياء الخمسينات من القرن الماضي، أشعر وكأنها كلاسيكي مطلق”.

يشار إلى أن مي عمر تستعد لخوض أول بطولة مطلقة لها من خلال مسلسل “لؤلؤ” ويتكون من 45 حلقة ويعرض خارج السباق الرمضاني 2021، ويشاركها البطولة فيه الفنان أحمد زاهر.

وكان آخر أعمال مي عمر مسلسل “الفتوة”، الذي عرض في سباق دراما رمضان الماضي، وقدمت فيه دور البطولة النسائية أمام الفنان ياسر جلال، وشارك في البطولة أحمد ‏صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، ليلى أحمد زاهر‎.‎