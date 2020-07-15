سلمى حايك شبه أمها

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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نشرت النجمة سلمى حايك صوة جمعتها مع والدتها وبدت نسبة الشبه عالية بينهما. وبدت حايك قد أخذت الكثير من ملامح وجهها من أمها ديانا خيمينز سواء لناحة لون العينين أو تدويرتهما أو الشفاه، حتى بدا الشبه كبيرا بينهما بشكل لافت. وقالت: "عيد ميلاد سعيد أمي الرائعة. شكراً لك لأنك منحتني الحياة والحب والجينات".

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