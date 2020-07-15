محمد حديد يكشف نسبه للأشراف

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نشر رجل الأعمال الأميركي ذو الأصل الفلسطيني محمد حديد، والد عارضتي الأزياء بيلا وجيجي حديد، وثيقة تؤكد نسبه للأشراف، وذلك عبر موقع ”إنستغرام“ بنشر وثيقة تؤكد نسبه للأشراف من جهة والدته.

وجاء في الوثيقة أنه حصل على قرار تحقيق نسب السادة الأشراف من جانب الأشراف الهاشميين بقرار صادر في مدينة اسطنبول بتركيا، وأكد قرار التحقيق أنه وبعد الاطلاع على نسب السادة الأشراف آل ظاهر العمر الزيداني الإدريسي والوثائق التي بحوزتهم والتدقيق فيها تأكد أنه وبما لا يدع مجالًا للشك من الأسر الشريفة الصحيحة النسب.

وأشارت الوثيقة إلى أن جد هذه الأسرة الشريفة هو الشريف ظاهر العمر، متابعًا بنشر السلالة الكاملة للنسب، والتي انتهت إلى نسبه لآل البيت، واختتمت الوثيقة بأنه وبناء على ما تقدم جرى هذا القرار ووضع قلم التوثيق وتم تسجيله في الدفاتر والسجلات.

وظهر في التوثيق جميع الأختام التي تؤكد صحتها، بينما كتب محمد حديد في تعليق على الوثيقة أن شجرة عائلته من جهة والدته تمتد إلى ”ظاهر العمر الزيداني“ المدون اسمه في الوثيقة، وقد كان هذا الشخص أحد حكام فلسطين في فترة الحكم العثماني مبينًا أن نسبه يمتد إلى آل البيت.