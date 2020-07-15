لقاء سويدان تتراجع عن قرار الاعتزال بسبب «جليلة»

رنا صلاح الدين - تراجعت الفنانة المصرية لقاء سويدان، عن قرار اعتزالها الفن بعد مرور أشهر قليلة على قرارها

لقاء سويدان، أعلنت عن خوضها تجربة العودة للمسرح عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، قائلة: "بسم الله توكلنا علي الله، العرض الغنائي الأستعراضي، سيد درويش"، والذي تقدم من خلاله شخصية جليلة، والعمل من بطولة ميدو عادل.

لقاء سويدان وميدو عادل

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان، كان مسلسل "البيت الكبير2" والذي عرض في عام 2019، من تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي، وشارك في بطولته كل من سوسن بدر، لوسي، مجدي كامل، داليا مصطفى، هادي الجيار، طارق صبري، دنيا المصري، ريم هلال، وعدد كبيرمن الفنانين.

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وكانت الفنانة لقاء سويدان قد فاجأت جمهورها بإعلان خبر اعتزالها للفن وبررت ذلك الاعتزال بعدم قدرتها على التعامل مع الوسط الذي يشوبه "الشلاليه" وخلافه.

لقاء سويدان

لقاء سويدان