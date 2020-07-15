شقيق ياسمين عبدالعزيز يحتفل بزواجه.. صور

رنا صلاح الدين - فاجأ الفنان المصري وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهوره بإعلان زواجه من الدكتورة نرمين كمال، صديقته المقربة منذ سنوات.

وائل عبدالعزيز وزوجته

الفنان المصري قام بتغيير حالته على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك" من أعزب إلى متزوج، ونشر صورتين جمعته بعروسه، حيث احتفلا بزواجهما في حفل بسيط.

وائل عبدالعزيز وزوجته

وائل نشر أيضا رسمة لعريس وعروس، وكتب عليها: "Just married"، وقد تلقى الكثير من تعليقات التهنئة من جمهوره.

وائل عبدالعزيز وزوجته

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يذكر أن الفنان وائل عبدالعزيز قد كشف في تصريحات سابقة، سبب تأخر زواجه، في لقاء تليفزيوني، حيث قال إنه يبحث عن عروس بنفس مواصفات شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، لكنه لم يجدها، مضيفا: "الست اللي انا عايز اتجوزها مش موجودة لحد دلوقت، لأن عايزها في روح اختي وشكلها في خفة دمها، أنا مجنون بيها لدرجة إن أنا بدور عليها ومش لاقيها".

وائل عبدالعزيز

وكان شقيق ياسمين عبدالعزي قد اتهم أحمد العوضي باستغلال شقيقته للاستيلاء على أموالها والوصول للشهرة على حسابها وذلك بدعوى الحب.

كما هاجم شقيقته واتهمها بأنها عادت كل أهلها بسبب العوضي ووصف علاقتهما بأنها غير واضحة المعالم وأنه لايعلم هل هما مرتبطان أم ما هي طبيعة علاقتهما مشيراً إلى أن شقيقته أكدت لهما أنها متزوجة من العوضي سرا، وهو ما دفع عدد من زملاء ياسمين عبدالعزيز للدفاع عنها ومهاجمة شقيقها.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الفنان المصرية ياسمين عبدالعزيز زواجها، عبر صفحتها الشخصية بموقع “الفيس بوك”، حيث غيرت حالتها إلى “متزوجة”، وهو نفس ما فعله الفنان أحمد العوضي، ليعلنا بذلك زواجهما بشكل رسمي.