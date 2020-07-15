عبدالرحمن أبو زهرة: أشعر بالاكتئاب وأفكر في اعتزال الفن

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة، عن إصابته بحالة من الاكتئاب خلال الفترة الحالية.

عبدالرحمن أبو زهرة، قال في مداخلة تليفونية ببرنامج "90 دقيقة" والذي يعرض على قناة المحور: إن شعوره بالغربة من الوسط الفني في الفترة الحالية نابع من عدم مشاركته في أعمال فنية جديدة خاصة أن المخرجين والمنتجين عزفوا عن اختياره في أعمال جديدة.

عبدالرحمن ابوزهرة

وأضاف: "قدمت العديد من الأعمال الفنية التي تعد علامة في تاريخ الدراما المصرية وعلى مدار 40 عاما هي مسيرتي الفنية لم أتعرض لهذا الأمر من قبل".

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وتابع، أن أكثر الأمور التي أثرت نفسيا عليه و فكر بالفعل في الذهاب إلى طبيب نفسي بعد رحيل زوجته ورفيقة دربه حيث كانت صدمة فقدانها كبيرة للغاية بعد زواج استمر 56 عاما.

عبدالرحمن ابوزهرة وزوجته

واستطرد: "أفكر حاليا في الاعتزال خاصة بعد عزوف المنتجين والمخرجين عني حيث لم أطلب في أعمال جديدة فضلا عن أزمة كورونا المستجد والذي يزيد من صعوبة المشاركة".