نبيل الحلفاوي: أعيش أسوأ فترات حياتي

رنا صلاح الدين - أثار الفنان المصري نبيل الحلفاوي، قلق متابعيه، وذلك بسبب التغريدة التي قام بنشرها مؤخراً.

نبيل الحلفاوي، قال في تغريدة، عبر صفحه الشخصية بموقع "تويتر": "لأول مرة منذ بدأت مشواري الفني أجدني غير مقبل على العمل.. رغم جودة النص وحبي لدوري".

وأضاف: "المناخ خانق بقيود وقلق وتوتر وانشغال بغير معايشة العمل الفني، إلى جانب ظروف خاصة تجعل وجودي في المنزل ضرورة حيوية، من أسوأ فترات حياتي.. ولكني أحمد الله في كل لحظة لا أمر فيها بالأكثر سوءا".

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نبيل الحلفاوي

وكان الفنان نبيل الحلفاوي، قد تعاقد على بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا.

نبيل الحلفاوي