بعد رحيل محمود رضا رسالة عتاب من فريدة فهمي

رنا صلاح الدين - كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عن رسالة عتاب من الفنانة فريدة فهمي، بعد رحيل الفنان محمود رضا، مؤسس فرقة رضا والتي شهدت انطلاقتها الفنية.

طارق الشناوي، قال خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "العربية الحدث"، إن فريدة عاتبت الجميع في رسالتها بسبب التقصير في حق الفنان الراحل، لافتة إلى أنه قبل سنوات رشحتها أكاديمية الفنون لجائزة الدولة التقديرية، فسألت القائمين عليها هل تم ترشيح محمود رضا، فأجابوا بالنفي، فقالت: "لأ مينفعش.. لأنه لولا محمود رضا مكنش بقى فيه فريدة فهمي ولا بقى في رقص شعبي".

محمود رضا وفريدة فهمي

وأضاف، أن مصر لم تمنح محمود رضا ما يستحقه من جوائز وأضواء وتكريمات، متابعا: "أتمنى إننا نوثق حياة فرقة رضا من خلال مدام فريدة فهمي خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن الفنانة فريدة فهمي شاركت الفنان محمود رضا في أكثر من عمل فني أهمهم فيلم "غرام في الكرنك".

محمود رضا وفريدة فهمي

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ورحل محمود رضا عن عالمنا يوم ١٠ يوليو، عن عمر يناهز ٩٠ عاماً، واقتصر تشييع جثمانه على أفراد عائلته والمقربين منهم ولم تقم ابنته الفنانة شيرين رضا عزاء له وذلك بسبب فيروس كورونا.

محمود رضا وفريدة فهمي

محمود رضا وفريدة فهمي

محمود رضا وفريدة فهمي

فريدة فهمي