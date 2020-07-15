فن ومشاهير

محاكمة جوني ديب وامبر هيرد تكشف عن مفاجأة خاصة

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8741a713a7.jpgرنا صلاح الدين - جوني ديب

فجرت جلسات المحكمة في لندن في قضية النجم والممثل الأمريكي جوني ديب وطليقته آمبر هيرد فضح أسرار جديدة عن حياتهما سويا، حيث قال النجم العالمي ردا علي استجوابه حول أنه حاول السيطرة علي حياتها وكان يغير من مشاهد العري التي تقدمها، أنه طلب منها عدم تقديم مشاهد العري ليتم التعامل معها على محمل الجد كممثلة.

النجم العالمي أكد على أنه لم يكن مرتاح لفكرة تقديم طليقتة لمشاهد عارية وإنه كان يشجعها على عدم القيام بهذه المشاهد لأنه يعتقد أنها ستساعدها على أن تؤخذ على محمل الجد كممثلة.

f5c45f2215.jpgجوني ديب

وأوضح جوني ديب قائلا إن آمبر هيرد نفسها لم تكن مرتاحة لحصرها في تلك النوعية من الأعمال وأنها لا تصلح لغيرها وأنها كانت تأمل في تقديم أعمال جادة حقيقية.

9767dd6eca.jpgجوني ديب

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وتابع النجم الشهير البالغ من العمر 57 عاما، أنه لم يكن يتحكم في ملابس آمبر هيرد أبدا ولكنه كان يبدي رأيه فيما ترتديه إذا ما كان ما ترتديه يتعارض مع رغبتها في تقديم نفسها كممثلة حقيقية وفي حالة أن ملابسها لم تكن لتساعدها فيما تأمل به في مشوارها كممثلة.

cb8784e7bc.jpgجوني ديب

ويبدو بحسب ما نشر في قضية العنف المنزلي التي رفعتها الممثلة العالمية على زوجها السابق النجم العالمي جوني ديب، أن هناك احتمالا أكبر في أن ادعاءات آمبر مجرد كذب، حيث نفى جوني ديب كل المزاعم التي وجهت له من قبل آمبر في محكمة لندن، بما فيهم إدعاء ضربه له.

bf118bf25e.jpgجوني ديب

01d52fe3c5.jpgجوني ديب

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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