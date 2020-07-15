محاكمة جوني ديب وامبر هيرد تكشف عن مفاجأة خاصة

رنا صلاح الدين - جوني ديب

فجرت جلسات المحكمة في لندن في قضية النجم والممثل الأمريكي جوني ديب وطليقته آمبر هيرد فضح أسرار جديدة عن حياتهما سويا، حيث قال النجم العالمي ردا علي استجوابه حول أنه حاول السيطرة علي حياتها وكان يغير من مشاهد العري التي تقدمها، أنه طلب منها عدم تقديم مشاهد العري ليتم التعامل معها على محمل الجد كممثلة.

النجم العالمي أكد على أنه لم يكن مرتاح لفكرة تقديم طليقتة لمشاهد عارية وإنه كان يشجعها على عدم القيام بهذه المشاهد لأنه يعتقد أنها ستساعدها على أن تؤخذ على محمل الجد كممثلة.

جوني ديب

وأوضح جوني ديب قائلا إن آمبر هيرد نفسها لم تكن مرتاحة لحصرها في تلك النوعية من الأعمال وأنها لا تصلح لغيرها وأنها كانت تأمل في تقديم أعمال جادة حقيقية.

جوني ديب

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وتابع النجم الشهير البالغ من العمر 57 عاما، أنه لم يكن يتحكم في ملابس آمبر هيرد أبدا ولكنه كان يبدي رأيه فيما ترتديه إذا ما كان ما ترتديه يتعارض مع رغبتها في تقديم نفسها كممثلة حقيقية وفي حالة أن ملابسها لم تكن لتساعدها فيما تأمل به في مشوارها كممثلة.

جوني ديب

ويبدو بحسب ما نشر في قضية العنف المنزلي التي رفعتها الممثلة العالمية على زوجها السابق النجم العالمي جوني ديب، أن هناك احتمالا أكبر في أن ادعاءات آمبر مجرد كذب، حيث نفى جوني ديب كل المزاعم التي وجهت له من قبل آمبر في محكمة لندن، بما فيهم إدعاء ضربه له.

جوني ديب

جوني ديب