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Jul 15, 2020
يحرص المغني الكندي جاستن بيبر في التعبير عن حبه لزوجته عارضة الأزياء هايلي بالدوين بشكل مستمر، حيث لا يمر يوم إلا ويتخذ من حسابه عبر موقع انستغرام منبراً لينشر صورة لها وهو يتغزل بها بكلمات الحب.
وقبل ساعات، نشر بيبر صورة برفقة زوجته، مشيراً الى أنه يكاد لا يصدق أن هايلي بالدوين اختارته كي يكون زوجاً لها..
نذكر ان بيبر وبالدوين تزوجا في ايلول 2019 في نيويورك، ثم جددا عهد الزواج خلال مراسم دينية في اكتوبر بحضور الأقارب والاصدقاء.
نشير ان جاستن بيبر وهايلي بالدوين كانا قد اطلا بسلسلة حملت عنوان The Biebers on Watch لتسليط الضوء على زواجهما ومشاكلهما وحياتهما معاً خلال الحجر الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر جاستن بيبر متفاجئ: أكاد لا أصدق هذا الأمر عن زوجتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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