جاستن بيبر متفاجئ: أكاد لا أصدق هذا الأمر عن زوجتي

يحرص المغني الكندي جاستن بيبر في التعبير عن حبه لزوجته عارضة الأزياء هايلي بالدوين بشكل مستمر، حيث لا يمر يوم إلا ويتخذ من حسابه عبر موقع انستغرام منبراً لينشر صورة لها وهو يتغزل بها بكلمات الحب.

وقبل ساعات، نشر بيبر صورة برفقة زوجته، مشيراً الى أنه يكاد لا يصدق أن هايلي بالدوين اختارته كي يكون زوجاً لها..

نذكر ان بيبر وبالدوين تزوجا في ايلول 2019 في نيويورك، ثم جددا عهد الزواج خلال مراسم دينية في اكتوبر بحضور الأقارب والاصدقاء.

نشير ان جاستن بيبر وهايلي بالدوين كانا قد اطلا بسلسلة حملت عنوان The Biebers on Watch لتسليط الضوء على زواجهما ومشاكلهما وحياتهما معاً خلال الحجر الصحي.