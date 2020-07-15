منع أغنية ليدي غاغا واريانا غراندي لهذا السبب الغريب

قررت احدى إذاعات الراديو في ايرلندا منع بث أغنية كل من النجمتين ليدي غاغا واريانا غراندي Rain On Me مؤقتًا، وذلك لأن الأمطار لم تتوقف منذ صدور الأغنية.

وبحسب بعض التصاريح فإن الأغنية ستبقى محظورة الى أن يتوقف المطر.

نذكر أن أغنية “Rain On Me” هي ضمن ألبوم ليدي غاغا الجديد “Chromatica” وقد احتلت الأغنية المركز الأول في iTunes السعودية بعد أقل من ساعة على إصدارها.