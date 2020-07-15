فن ومشاهير

منع أغنية ليدي غاغا واريانا غراندي لهذا السبب الغريب

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Patricia 0 تبليغ

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Jul 15, 2020

قررت احدى إذاعات الراديو في ايرلندا منع بث أغنية كل من النجمتين ليدي غاغا واريانا غراندي Rain On Me مؤقتًا، وذلك لأن الأمطار لم تتوقف منذ صدور الأغنية.

وبحسب بعض التصاريح فإن الأغنية ستبقى محظورة الى أن يتوقف المطر.

نذكر أن أغنية “Rain On Me” هي ضمن ألبوم ليدي غاغا الجديد “Chromatica” وقد احتلت الأغنية المركز الأول في iTunes بعد أقل من ساعة على إصدارها.

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