انتهاء تكليف المخرج محمود الصباغ بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، انتهاء مدة تكليف المخرج محمود الصباغ بالإدارة التنفيذية للمهرجان، والتي شهدت عدة مبادرات لخدمة قطاع للسينما ومن بينها الإعداد لتنظيم الدورة الأولي من المهرجان.

وكان المهرجان قد أعلن عن إطلاق صندوق دعم اجتماعي عاجل لصنّاع الأفلام في السعودية يصل إلى 200 ألف ريال سعودي.

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وتواصل مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، نشاطها لخدمة صناع الأفلام السعوديين خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الدعم الذي يحظى به قطاع صناعة الأفلام في المملكة العربية السعودية.

وبانتهاء تكليف محمود صباغ بعد تحقيق أهداف المرحلة التأسيسية لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، من المنتظر أن يعود إلى نشاطه الإبداعي في مجال صناعة السينما، إذ حصد جوائز من مهرجانات سينمائية عالمية عن فيلميه "بكرة يقابل بركة"، و "عمرة العرس الثاني".

وكانت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائى بالسعودية، أجلت فعاليات الدورة الأولى التي كان من المقرر إقامتها 12 مارس الماضي بمدينة جدة السعودية، وذلك كإجراء احترازى لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.