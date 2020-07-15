"تعليقات وقحة بسبب بوستر".. الناقد علي وجيه يتضامن مع سلاف فواخرجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعادت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، نشر تعليق للكاتب والناقد علي وجيه، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، يرد فيه على الانتقادات الموجهة إليها، بعد نشر بوستر مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو"، والتي تظهر فيه بصحبة الفنان السوري مهيار خضور.

وعلق: "التعليقات المسيئة والوقحة اللي قرأتها تحت هالبوستر من أوّل ما نزل مستفزة فعلاً، نفس غرائزي بشع، واستسهال بانتقاء عبارات وأوصاف بتاخد أصحابها ع السجن، في حال رفع دعاوى قضائية بكل سهولة".

وتابع: "السؤال: شو الصادم بهالصورة لحتى يخصصلها أي شخص من وقته بهالزمن الصعب، ويفكر كيف ممكن يلقن هالفنانين درس بالأخلال والمواعظ".

وأضاف: "صورة من وحي قصة حب، تنمتي لزمن الرومانسيات الستيني، لمّا كان عمر الشريف ورشدي أباظة وعبدالحليم وأحمد رمزي يوقفوا بنفس الطريقة والتقارب، مع فاتن حمامة وشادية وسعاد حسني وماجدة ولبنى عبد العزيز، فكرة لا تتجاوز هالبساطة والمقصد".

Advertisements

واستكمل: "حقيقة ما بعرف تفاصيل شارع شيكاغو وبتمناله كل النجاح، ويكون قريب من الناس، سيبدأ عرضه في 26 يوليو من الشهر الحالي، تحية لسلاف فواخرجي ومهيار خضور وكل فريق المسلسل من المخرج والكتاب الشباب لجميع الفنانين والفنيين".

واختتم حديثه قائلا: "أما اللي انزعجوا من بوستر فني بزمن الجوع والرداءة والانحطاط والفساد والتطرف والعنف والعقوبات فكل الأماني لهم بالشفاء العاجل".

ووجهت "سلاف" الشكر للناقد الكبير، قائلة: "شكرا صديقي العزيز والكاتب والصحفي علي وجيه".

مسلسل "شارع شيكاغو" كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان الماضي، وتم تأجيله نظرا لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد.

والمسلسل بطولة سلاف فواخرجي، مهيار خضور، شكران مرتجي، دريد لحام، أمل عرفة، عباس النوري، وائل رمضان، ومن إخراج محمد عبدالعزيز.