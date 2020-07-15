شقيق ياسمين عبدالعزيز يغير حالته لمتزوج.. ويرد على متابعيه:"عقبالكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

غير الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، حالته الاجتماعية على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك من أعزب إلى متزوج.

كما قام "وائل" بتغيير صورة غلاف صفحته، ووضع صورة كاريكاتيرية لعريس وعروس في سيارة زفاف، وقام متابعيه بتهنئته في التعليقات، ليرد: "الله يبارك فيكم عقبالكم جميعا".

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ويحاول الخليج 365 التواصل مع وائل عبدالعزيز، للكشف عن التفاصيل المتعلقة بإعلان زواجه.

وكان وائل عبدالعزيز، قد أثار ضجة كبيرة منذ أشهر بسبب خلافه مع شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قبل إعلان الأخيرة زواجها من الفنان أحمد العوضي، وهو ما عرضه لانتقادات كثيرة، خاصة أنه تحدث عن أمور شخصية خاصة بشقيقته.