مي كساب توجه الشكر لجمهورها: "لكم بالمثل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، الشكر لجمهورها على الدعم الذي تتلقاه في التعليقات.

وكتبت: "بصراحة النهاردة أحلى يوم شفته في حياتي من السوشيال ميديا، لأ كده شكلي هحبها عشان ورتني معادن ناس حلوة جدا وجددت جوايا الأمل إن الخير أكتر من الشر، وإن لسه فيه ناس آدميه ربنا جعلهم لسان حق، شكرا لكل حد كتبلي كلمة حلوة، ربنا يفرحكم ويسعد قلوبكم ويحفظكم ولكم بالمثل".

وكانت "مي" قد تلقت العديد من الرسائل الإيجابية بعد نشر صورة لها بصحبة زوجها مطرب المهرجانات أوكا.

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يذكر أن مي كساب، شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بالمسلسل الكوميدي "اللعبة" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه على شاشة (إم بي سي مصر)

مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، سامي مغاوري، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ميرنا جميل، أحمد فتحي، عارفة عبدالرسول، أوتاكا، ومن إخراج معتز التوني.