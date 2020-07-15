محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أثارت تصريحات منتج فيلم "زنزانة 7" أيمن يوسف، حول إلغاء مشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال ضمن أحداث الفيلم جدلا واسعا.
وأصدر "يوسف" بيانا يؤكد فيه أن "عمر" كان سيشارك بأغنية واحدة في الفيلم، وهذا يعني عمله في الفيلم كمطرب وليس كممثل، وبناء على قرار نقابة الموسيقيين بإيقافه عن العمل تم استبعاد مشاركته حتى كمطرب.
وتعليقا على ما حدث المطرب عمر كمال في تصريح خاص لمصراوي: "يوم الأحد هعلق، عشان يوم الأحد المواضيع كلها هتتغير، لأن هتحصل مفاجأة وحاجة مهمة جدا يومها".
وتابع: "هبدأ أعلق على الموضوع ساعتها، والموازين كلها هتختلف".
فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، منة فضالي، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن إخراج إبرام نشأت.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد استبعاده من "زنزانة 7".. عمر كمال لمصراوي: "الموازين هتختلف يوم الأحد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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