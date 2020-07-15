أحلام تهنئ الشيخ محمد بن راشد بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، والذي يحتفل اليوم 15 يوليو بعيد ميلاده.

ونشرت أحلام صورة للشيخ محمد بن راشد، علقت عليها: "كل عام وأنت بخير يا فخر الوطن، دمت لنا فخرا وعزا، عيد ميلاد فخر الوطن، محمد بن راشد".

من ناحية أخرى، نفت المطربة الإماراتية إحيائها حفل غنائي "أون لاين"، ومنذ توقف الحفلات الغنائية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لم تحيي أحلام أي حفلات.