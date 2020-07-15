سعد لمجرد يشوق جمهوره بمفاجأة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شوق المطرب المغربي سعد لمجرد، جمهوره، وأعلن عن مفاجأة يقدمها اليوم.

وكتب "لمجرد" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "صباح الخير عليكم، إن شاء الله سنلتقي الساعة 5 ونصف، بتوقيت المغرب على انستا لايف قبل طرح كليب عدى الكلام".

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وتابع: "دردشة بسيطة معكم يا أغلى فانز، والإعلان عن مفاجأة مستقبلية أخرى".

وكان سعد لمجرد قد أجل مرتين طرح أغنيته "عدى الكلام" حدادا على النجوم الراحلين، وأبرزهم النجمة رجاء الجداوي.

أغنية "عدى الكلام" يقدمها سعد لمجرد باللهجة المصرية لأول مرة، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.