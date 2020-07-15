الجمعه.. حفل لفرقة القومية للموسيقى الشعبية بطلعت حرب

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع قطاع شئون الإنتاج الثقافي، في الثامنة مساء الجمعة 17 يوليو، حفل فني للفرقة "القومية للموسيقي الشعبية" بمركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة

نفيسة" التابع لقطاع الصندوق.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة مجموعة من الأغانى والفقرات منها: المربعات، فقرة نوبي، فقرة فلاحي، بالإضافة إلى

التنورة .. الحفل بقيادة د. أسامة زغلول، اشراف فني عاطف السعيد

يذكر أن الفرقة القومية للموسيقي الشعبية تأسست عام 1993 علي يد رواد الفن الشعبى: سليمان جميل وزكريا الحجاوي، وشاركت في العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها .