هيثم شاكر في عيد ميلاده: 37سنه ستر وكرم كبير

حرص المطرب هيثم شاكر على الإحتفال بعيد ميلاده ال 37 مع جمهوره، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب "شاكر" عبر صفحته قائلا : "37 سنة ستر وكرم كبير من ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله على ما مضى والحمد

لله على ما أنا به الآن والحمد لله على ما سيأتي والحمد لله على كل حال".

on Jul 14, 2020 at 6:41pm PDT

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يذكر أن اخر أعمال المطرب هيثم شاكر مسلسل "حب عمري" وشاركه البطولة كل من سهر الصايغ، محمد. عادل، منة فضالي، مي القاضي، اماني كمال، إخراج عبدالعزيز حشاد.

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