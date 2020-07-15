كاتي بيري تثير السخرية بحملها بعد تأجيل حفل زفافها بسبب كورونا

تصدرت كاتي بيري، تريندات مؤشر البحث العالمي جوجل، في مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك بعد ظهورها وهي حامل بعد أن أجلت حفل زفافها.

ورصدت عدسات الكاميرات نجمة البوب الأمريكية كاتي بيري، وهي تستمتع بالاجواء الصيفية في ماليبو، برفقة خطيبها الممثل البريطاني أورلاندو بلوم قبل أسابيع قليلة من استقبالها طفلها

الأول.

وظهرت كاتي مرتدية مايوه، وبدت متقدمة في حملها حيث من المتوقع ان تضع طفلتها بعد أسابيع قليلة، فيما ظهر اورلاندو وهو يمارس رياضة التزلج على الماء.

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كاتي بيري بالـ "جلبية" في مصر

وكانت كاتي بيري قد أجلت حفل زفافها الذي كان من المقرر إقامته في شهر يونيو المقبل، في اليابان، وذلك بسبب إنتشار فيروس كورونا، بعدما أعلن كل من بلوم وبيري، خطوبتهما في عيد الحب في فبراير 2019 بعد عامين من علاقة الحب التي جمعتهما.

وكانت كاتي بيري قد كشفت في ابريل الماضي، أنها تنتظر طفلة من خطيبها “بلوم”، وقد اختارت النجمة جينيفر انيستون لتكون الأم الروحية لمولودتها القادمة.