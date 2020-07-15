ياسمين عبد العزيز تطل بالأبيض وزوجها “أحبك”

لفتت الممثلة ياسمين عبد العزيز الأنظار بصورة من جلسة تصوير جديدة ظهرت فيها وهي ترتدي ثوباً أبيض اللون.

الصورة حصدت الآلاف ما بين تعليق واعجاب من قبل المتابعين، بالاضافة الى تعليق زوجها الممثل أحمد العوضي الذي عبّر عن حبه لها بتعليق وقال “انا احبك”.

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نذكر أن ياسمين عبد العزيز كانت قد خاضت السباق الرمضاني لعام 2020 بمسلسل يحمل عنوان ‏‏”ونحب تاني ليه”، تأليف عمرو محمود ياسين، إنتاج شركة “سينرجي”، ‏وإخراج مصطفى فكري.

أما أحمد العوضي فيعرض له أحدث أعماله الدرامية من خلال مسلسل بعنوان “شديد الخطورة” الذي يعرض على احدى المنصات ويتناول قضية الهاكرز ‏وخطورتهم على الأمن ‏القومي واستخدامهم بشكل كبير في ضرب مؤسسات ‏الدولة.‏ وهو من تأليف ‏محمد سيد ‏بشير، إخراج حسام علي.

نذكر ان ياسمين عبد العزيز قد حذرت من صفحات تنشر اخباراً كاذبة عن لسانها على مواقع التواصل.