انتحار ممثل هندي بسبب "كورونا" داخل منزله

القاهرة - لايف ستايل
قام الممثل الهندي الشاب سوشيل جودا بالانتحار 30 عاما بمنزله في مسقط رأسه بمنطقة مانديا التابعة لولاية كارناتاكا حسبما ورد بموقع republic world.
وكشفت التقارير، أن سوشيل جودا، عُثر عليه مفارقًا للحياة في منزله، وتم تسليم الجثة إلى أسرته، وأكد مفتش الشرطة، في تصريحات صحفية، أن الأسرة تسلمت الجثمان على الفور تمهيدًا لمراسم الدفن.
في الوقت ذاته، قالت دنيا فيجاي – إحدى صديقات سوشيل، إن الانتحار لم يكن حلا لكل المشاكل، مشيرة إلى أن الناس يفقدون الأمل وسبل العيش بسبب وباء فيروس كورونا، يجب أن نبقى أقوياء لهزيمة هذه الأزمة.
ولم تكن هذه هي الحالة الوحيدة للانتحار بسبب المعاناة من الإكتئاب بسبب جائحة فيروس كورونا، ففي أبريل الماضي كشف موقع americateve، عن انتحار الممثل الفنزويلي الشاب ميجيل أنجيل، بعد دخوله في مرحلة شديدة من الاكتئاب بسبب أجواء العزل المنزلي الصحي، لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.
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