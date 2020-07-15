شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تكليف المخرج محمود الصباغ بالعمل بمهرجان البحر الأحمر السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهرجان البحر الأحمر عن انتهاء مدة تكليف المخرج محمود الصباغ بالإدارة التنفيذية لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي والتي شهدت عدة مبادرات لخدمة قطاع للسينما ومن بينها الإعداد لتنظيم الدورة الأولي من المهرجان.

مهرجان البحر الأحمر السعودي سبق وأعلن عن إطلاق صندوق دعم اجتماعي عاجل لصنّاع الأفلام في السعودية يصل إلى 200 ألف ريال سعودي.

ويهدف صندوق الدعم الاجتماعي لمساعدة صنّاع الأفلام في السعودية ممن تأثر دخلهم بشكل مباشر وبالغ أثر الإجراءات الوقائية الاحترازية لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد ويستهدف الصندوق تقديم معونة مالية مباشرة لأي من العاملين والعاملات في صناعة السينما المحلية، ممن تعطلت أعمالهم أو تأثر دخلهم بشكل ملحوظ وباتوا غير قادرين على استيفاء التزاماتهم المعيشية الأساسية أو ما يترتب من التزامات صحيّة طارئة.

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وتشدد المبادرة على صنّاع الأفلام بضرورة التقيّد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بعدم مزاولة المهنة طيلة فترة التعليق الرسمي، تأييداً لجهود كبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائى بالسعودية، أجلت فعاليات الدورة المقبلة التي كان من المقرر إقامتها 12 مارس الجارى، بمدينة جدة، وذلك كإجراء احترازى لتجنب انتشار فيروس كورونا.