شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب عن يسرا: عمرى وقلبى ونجمة كل الأجيال وقلوبنا أجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعلت النجمة اللبنانية مايا دياب، مع الصورة التى نشرتها النجمة الكبيرة يسرا أمس، وتجمعها بمايا دياب، وتعرب فيها عن انتظارها لحفلها المقبل، وقد نشرت مايا دياب صورتها مع يسرا وعلقت عليها، "عمرى وقلبى ونجمة كل الأجيال نجمة قلوبنا أجمع .. سيفا الحب"، وقد تفاعل الجمهور مع الصورة التى نشرتها يسرا وأعادت مايا دياب نشرها، وأثنت على علاقة الحب التى تجمع الاثنين.



مايا دياب ويسرا

قبل أسبوع، نشرت مايا دياب عبر حسابها على تويتر، تمدح أصالة قائلة، " "أوعى بحياتك تشكريني على ولا شيء، المحبة الحقيقية ما فى حدا بيشكر عليها حدا هيدي بتجى من عند الله.. بحبك"..

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وكان أصالة غردت عبر حسابها بموقع تويتر:"شكراً ميّوشتي على كلّ لحظة اهتمام غمرتني فيها بكلّ محبّه ولطف وإنسانيّه ووفاء صديقتي الحبيبة القريبة الحلوة".

يشار إلى أن النجمة أصالة، نشرت صورتين لها مع الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها على "إنستجرام" قائلة "مايا هى وحدة منّ ناس ما فى منّهم كتير... كلّ حدا بيعرفها وقريب منّها بتقدر تكون منّ أحلى وأغلى الأصحاب، فيها من الصّفات الحلّوه كتير كتير ، قلّبها فلّه.. وروحها فرح، وشهمة وصديقه وأنا كتير بحبها وبفتخر بصداقتها".