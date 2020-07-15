شكرا لقرائتكم خبر عن هذه رسالة أميتاب باتشان للأطباء من العزل الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر نجوم بوليوود أميتاب باتشان، الذى يعالج حاليًا من كورونا COVID-19 فى مستشفى Nanavati فى مومباى، شكرا للعاملين فى مجال الرعاية الصحية على توتير، حيث يجدهم يعانون من أجل رعاية المصابين بفيروس كورونا.

وأظهر اختبار أميتاب باتشان مع نجله ابهيشيك باتشان نتائج إيجابية للفيروس التاجى يوم السبت ودخلا مستشفى Nanavati.

وكانت قد أكدت مصادر طبية أن اميتاب باتشان وابنه الممثل ابهيشيك باتشان اللذين دخلا إلى مستشفى في مومباي بعد اختبار إيجابي لفيروس كورونا مستقران سريريا، وأعراض الفيروس حتى الآن بسيطة، حسبما ذكر موقع hindustantimes .

Advertisements

وأضافت المصادر قائلة "كلاهما فى جناح العزل ومستقر سريريا فى الوقت الحالى، لا يحتاجون إلى علاج قوي هم بخير مع المراحل الأولى من الدواء" وقال أحد المطلعين في المستشفى لوكالة PTI إنهم يتلقون العلاج الداعم، وأضاف المصدر أن "حيويتهم وشهيتهم جيدة"، وهما ما يعتبر أمر مطمئن للغاية بالنسبة لسن النجم الهندي الاشهر اميتاب بتشان.

وكان قد كشف أميتاب، 77 عامًا، وأبيشيك، 44 عامًا، عن تشخيصهما على تويتر في 11 يوليو ، قائلين إنهما في جناح العزل بمستشفى نانافاتي.

وكتب النجم الهندي عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، معلنا إصابته بالفيروس المتفشي في جميع أنحاء العالم "أظهرت نتائج اختبار كوفيد إيجابية التحليل".

ويعيش أميتاب باتشان في مومباي، التي كانت واحدة من أكثر المدن تضررًا من أمراض الجهاز التنفسي القاتلة في الهند، مسجلة 91.745 حالة و5224 حالة وفاة حتى الآن، في المرتبة الثانية بعد دلهي.