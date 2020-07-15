خالد النبوى يستمتع بأجواء الصيف: نوم وعوم وأكل لحد ما التصوير يبدأ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم خالد النبوى، وجد ما يشغله خلال الفترة الحالية، حتى عودة الأعمال الفنية، والاستوديوهات بكامل طاقتها مرة أخرى، حيث رأى النبوى أن يستفيد من تلك الأجواء الصيفية التى نعيشها حاليا من خلال السباحة، حيث نشر النبوى مجموعة من الصور وهو على حمام السباحة يستمتع بالمياه، معلقا "نوم وعوم وأكل لحد ما التصوير يبدأ".



خالد النبوى



خالد النبوي

وكان النبوى شارك جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة من كواليس تصوير المشهد الأخير من مسلسل ممالك النار عبر حسابه على إنستجرام، وظهر خالد وهو يضع اللمسات الأخيرة قبل التصوير، حيث قدم النبوى شخصية القائد الكبير "طومان باى".



النبوى بستمتع بأجواء الصيف



النبوى بستمتع بأجواء الصيف

وعرض مسلسل "ممالك النار"، فى شهر أبريل الماضى على قناة cbc، وتناولت الحلقة الأخيرة ذروة الصراع العثمانى المملوكى، واحتلال مصر والشام على يد السلطان العثمانى سليم الأول، وشنق "طومان باى" آخر سلاطين المماليك على باب زويلة.