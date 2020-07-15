جيرارد بيكيه يخالف التعليمات ويعرض نفسه للخطر.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - من المنتظر أن يتعرض النجم الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، للعقوبة داخل النادي بسبب مخالفته قواعد السلوك الخاصة بالنادي الكتالوني.
بيكيه كان قد نشر فيديو عبر خاصية "الستوري" في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء ممارسته رياضة ركوب الأمواج في رحلة بحرية رفقة أسرته.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن قواعد السلوك في برشلونة تحظر ممارسة اللاعبين للأنشطة الخطيرة مثل ركوب الأمواج.
جيرارد بيكيه
الصحيفة أوضحت أن اللاعب البالغ 33 عاما، استغل حصول الفريق على إجازة من المران، بإذن من المدرب كيكي سيتين، ليمارس رياضة خطرة، دون اكتراث إلى أن فريقه في مرحلة حاسمة من الموسم وغير مقبول خسارة أي لاعب في هذه الفترة.
جيرارد بيكيه
برشلونة يستعد للجولتين الأخيرتين من عمر "الليجا"، كما تنتظر الفريق مباراة حاسمة أمام نابولي الإيطالي في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.. ويحتل "البارسا" وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني.
جيرارد بيكيه
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