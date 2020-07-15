فن ومشاهير

جيرارد بيكيه يخالف التعليمات ويعرض نفسه للخطر.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - من المنتظر أن يتعرض النجم الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع فريق ، للعقوبة داخل النادي بسبب مخالفته قواعد السلوك الخاصة بالنادي الكتالوني.

بيكيه كان قد نشر فيديو عبر خاصية "الستوري" في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء ممارسته ركوب الأمواج في رحلة بحرية رفقة أسرته.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن قواعد السلوك في برشلونة تحظر ممارسة اللاعبين للأنشطة الخطيرة مثل ركوب الأمواج.

eb0ae1428f.jpgجيرارد بيكيه

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الصحيفة أوضحت أن اللاعب البالغ 33 عاما، استغل حصول الفريق على إجازة من المران، بإذن من المدرب كيكي سيتين، ليمارس رياضة خطرة، دون اكتراث إلى أن فريقه في مرحلة حاسمة من الموسم وغير مقبول خسارة أي لاعب في هذه الفترة.

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برشلونة يستعد للجولتين الأخيرتين من عمر "الليجا"، كما تنتظر الفريق مباراة حاسمة أمام نابولي الإيطالي في إياب دور الستة عشر من بطولة .. ويحتل "البارسا" وصافة جدول ترتيب .

2e4b5e086b.jpgجيرارد بيكيه

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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