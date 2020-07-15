ديديه دروجبا يتعرض لصدمة قوية

رنا صلاح الدين - يبدو أن آمال النجم الإيفواري ديدييه دروجبا قد تبددت في أن يصبح الرئيس القادم لاتحاد كرة القدم في كوت ديفوار، عقب فشله في الحصول على دعم زملائه اللاعبين لترشحه.

دروجبا صاحب الـ 42 عاما، ينافس مع مرشحين اثنين في الانتخابات المقررة لرئاسة الاتحاد في سبتمبر المقبل، لكنه لم يحصل بعد على تأييد أي من مجموعات المصالح الخاصة الخمس اللازمة لدخول الانتخابات.

ديديه دروجبا

اللاعب كان من المتوقع حصوله على مساندة اتحاد اللاعبين الذي يرأسه زميله السابق سيريل دومورو، لكن الاتحاد قرر دعم إدريس ديالو أحد المرشحين الاثنين الآخرين.

Advertisements

اتحاد اللاعبين في ساحل العاج قال في بيان له بحسب "رويترز": أغلبية أعضاء الاتحاد قررت تأييد القائمة التي يقودها السيد إدريس ديالو، وإن الاتحاد لا يزال يؤيد مجموعة تم تشكيلها قبل ثلاث سنوات لخوض الانتخابات قبل أن يعلن دروجبا ترشيحه.

ديديه دروجبا

دروجبا فشل دروجبا في الحصول على تأييد الحكام وجمعية المحترفين السابقين الذين يدعمون منافسه سوري دياباتي، ويحتاج إلى الحصول على تأييد جمعية أطباء كرة القدم ليتمكن من خوض الانتخابات في الخامس من سبتمبر، ومن المتوقع صدور قرار الجمعية بتأييد أحد المرشحين في الأسابيع القليلة المقبلة.

وبالإضافة للحصول على دعم إحدى الجهات المعنية بالانتخابات، يجب على المرشحين الحصول أيضا على تأييد ثلاثة بين 14 ناديا منافسا في دوري الدرجة الأولى واثنين في الدرجات الأدنى.