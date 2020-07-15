جورجينا رودريجيز تستعيد ذكريات رقصة التانجو.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - استعادت عارضة الأزياء الإسبانية جيورجينا روديجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، ذكريات في الرقص من مشاركتها متابعيها مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"?

جورجينا ظهرت في مقطع الفيديو وهي ترقص رقصة التانجو الأرجنتينية الشهيرة وسط شابان في عرض كلاسيكي على إحدى المسارح، لتستعيد ذكرياتها مع الرقص.

عارضة الأزياء صاحبة الـ 26 عامًا، كانت قد نشرت صورًا من رحلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، والتي ظهرت داخل أحد القوارب وصورة اخرى برفقه رونالدو وابنهما.

جورجينا رودريجيز

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يشار إلى أن تقارير صحفية كانت قد كشفت أمس أن الشرطة البرتغالية تحقق فى واقعة بطلها ابن كريستيانو رونالدو، البالغ 10 سنوات، بعدما ظهر فى مقطع فيديو أثناء قيادته دراجة مائية بمفرده فى نزهة بحرية برفقة عائلته على شواطئ جزيرة ماديرا مسقط رأس نجم يوفنتوس الإيطالى وعائلته.

جورجينا رودريجيز

صحيفة "ميرور"، ذكرت إن الشرطة فتحت تحقيقًا حول الواقعة بعدما نشرت كاتيا أفيرو شقيقة اللاعب البرتغالى مقطع فيديو لكريستيانو جونيور وهو يقود الدراجة المائية بمفرده، موضحة أن المطربة البرتغالية قامت بغلق حسابها على "إنستجرام" عقب فتح التحقيق من جانب الشرطة، لكن المقطع انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جورجينا رودريجيز

جورجينا رودريجيز