السجن 15 عاما لرئيس البنزرتي التونسي عبد السلام السعداني

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رنا صلاح الدين - قررت محكمة تونسية سجن رئيس نادي البنزرتي، عبد السلام السعيداني، لمدة 15 عاما في اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد، فضلا عن صدور 3 أحكام غيابية بالنفاذ العاجل جراء هذه الشيكات التي استعملها في علاقة بالتزامات النادي البنزرتي المالية.
إذاعة "شمس إف إم" التونسية ذكرت أنه تم إصدار حكم قضائي جديد ضد السعيداني المتواجد حاليا في فرنسا بـ 15 سنة سجنا في قضية جديدة لشيكات بنكية دون رصيد بعد حكم سابق منذ فترة لنفس السبب والذي تم استئنافه.
عبد السلام السعداني
الاتحاد التونسي لكرة القدم، كان قد أعلن عن مواعيد المباريات المتبقية من الموسم الحالي 2019 – 2020، على مستوى بطولتي الدوري والكأس، والتي من المقرر أن تستأنف منافساتها، بداية من أغسطس المقبل، بعد أن توقفت منتصف مارس الماضي، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويتصدر فريق الترجي، جدول ترتيب الدوري التونسي هذا الموسم، برصيد 44 نقطة، متوفقا بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق الصفاقسي، صاحب المركز الثاني برصيد 34 نقطة.
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