هذا ما جعل ريما فقيه تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة في 2010

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Jul 15, 2020
قدّمت ملكة جمال الولايات المُتّحدة الأميركيّة السابقة ريما فقيه الدورة التدريبيّة الأخيرة من “The EnterTraining Show” الذي يُقدّم عن بُعد برعاية وزارة الثقافة اللبنانيّة. حملت الحلقة عنوان “مفاتيح النجاح” وتطرّقت من خلالها ريما إلى أهميّة إستخدام الذكاء العاطفيّ في الحياة الإنسانيّة والعمليّة.
وقد تحدّثت ريما مع المُدرّب جوني الحلو عن أهميّة التصميم والمُثابرة للوصول إلى الهدف، وهذا ما جعلها تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة للعام 2010.
كما شددت ريما على أهميّة مُواجهة التحديّات وكسر كلّ المخاوف بإعتماد الإيجابيّة في شتّى الظروف. وأغنت المُتابعين بأمثلة مُلهمة ومُحفّزة من حياتها الشخصيّة كما شاركتهم عبارتها الشهيرة.
“Watch me change that” التي كانت وراء الكثير من الخطوات الجريئة التي أقدمت عليها وشكلّت إحدى أسرار تميّزها.
وقد قدّمت ريما عائدات هذه الحلقة لدعم مركز سرطان الأطفال في لبنان كونها سفيرة المركز لهذا العام.
وقد تسلمت الإعلامية اليان الحاج درعاً تكريمياً تقديرياً بإسم ريما فقيه لمشاركة الأخيرة في البرنامج.
يُذكر أنّ “The EnterTraining Show” هو برنامج رائد في العالم العربيّ من إنتاج شركتي “The Broad Events” و”Tawjih” وهو يرتكز على التدريب على المهارات الشخصيّة ومُناقشة الذكاء العاطفيّ مع المُدرّب المعتمد جوني الحلو ويُتيح للمُشتركين فرصة التعلّم عن بُعد من خلال قصص نجاح كبار النجوم من مجالات مُختلفة، إضافةً إلى مساهمتهم في قضية اجتماعية تعنيهم.
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