بالصور- أحمد الفيشاوي يستمتع بعطلته الصيفية بين احضان زوجته وقبلاتها

بعيداً عن ضغط العمل، يستمتع الممثل أحمد الفيشاوي بعطلته الصيفية برفقة زوجته ندى كامل، التي ظهرت في الصورة التي نشرها الفيشاوي وهي تحتضه وتقبله.

وكان احمد وندى قد احتفلا بعيد زواجهما الثاني بعشاء رومانسي جددا خلاله عهد الحب بينهما.

وكانت إشاعة انفصاله احمد وندى قد لاحقتهما في الفترة الماضية إلا ان الاول ظهر برفقة زوجته لينفي بطريقة غير مباشرة تلك الأخبار. ويعتبر هذا الزواج هو السادس لأحمد الفيشاوي.

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نشير ان الفيشاوي استأنف تصوير ‎فيلم “30 مارس” تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة كل من أحمد الفيشاوي، ‏دينا الشربيني، خالد الصاوي، إنجي المقدم وغيرهم.

من جهة أخرى، وفي تطور جديد حول الخلاف بين أحمد الفيشاوي وابنته لينا الفيشاوي، ألغت محكمة استئناف القاهرة الحكم الصادر بإلزام الفنان أحمد الفيشاوي بدفع مبلغ وقدره 23 ألف جنيه استرليني أجر مسكن لابنته لينا، وهي الشقة التي تقيم فيها مع والدتها هند الحناوي وزوجها الحالي في لندن.

وحرص الفيشاوي على توجيه الشكر للمحامين الذين دافعوا عنه في هذه القضية وفاز بها، وقال عبر حسابه على انستغرام: “كسبت أهم قضية أمام هند الحناوي بفضل ربنا ومجهود أستاذه سناء لاحظي وأستاذ يوسف الفايز.. شكرا”.