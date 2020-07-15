فريق مسلسل غلي ينعون نجمتهم بعد عثور الشرطة على جثتها

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Getty Images قالت الشرطة إنه لا توجد مؤشرات على وقوع جريمة قتل

نعى نجوم مسلسل "غلي" الأمريكي الشهير زميلتهم في العمل النجمة نايا ريفيرا بعد أن قالت الشرطة إن الجثة التي عثرت عليها في بحيرة بولاية كاليفورنيا تعود لها.

وكانت ريفيرا البالغة من العمر 33 عاما، قد اختفت عن الأنظار يوم الأربعاء الماضي في أعقاب رحلة بالقارب برفقة ابنها البالغ من العمر 4 سنوات في بحيرة بيرو. وعُثِر على الطفل وحيدا في القارب.

وعثر غواصون وفرق تستخدم معدات خاصة للكشف على الجثة في وقت مبكر من يوم الاثنين.

واشتهرت ريفيرا بلعب دور سانتانا لوبيز في مسلسل الكوميديا الموسيقية "غلي" الذي يحظى بشعبية كبيرة.

وقال مفوض الشرطة بيل أيوب من مقاطعة فينتورا، في مؤتمر صحفي، إن الشرطة "واثقة" من أن الجثة التي عثرت عليها تعود لريفيرا.

وأضاف قائلا إنه لا توجد مؤشرات على وقوع جريمة قتل أو أن ريفيرا انتحرت.

وقال ابن ريفيرا للشرطة إنهما ذهبا للسباحة ولكنها لم تعد أبدا. وبعدما لم تعثر فرق البحث والإنقاذ على أي آثار لريفيرا، انتقلت الشرطة إلى "عملية بحث واسعة النطاق" للعثور على الجثة.

ومن ضمن الوسائل التي استخدمت في عملية البحث، هناك أجهزة المسح الجانبي، والغواصون، والكلاب البوليسية، وطائرات الهيلوكبتر ومعدات تُشغل عن بعد تعمل تحت الماء مُزودة بكاميرات.

وقال الرقيب كيفن دونوجهو، المتحدث باسم إدارة الشرطة، في وقت سابق للبي بي سي إن إدارته "تستثمر كل الموارد المتاحة" في عملية البحث.

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وأضاف أن ابن ريفيرا شاهد أمه "تختفي تحت الماء".

Getty Images فريق عمل مسلسل غلي

وكتبت جاين لينتش، التي شاركت ريفيرا في بطولة مسلسل غلي، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "ارقدي (بسلام) نايا الحلوة. كنت قوة للخير. الحب والسلام لأسرتك".

وقال جوش سوسمان، الذي شاركها بطولة المسلسل، في تغريدة على تويتر"نايا سنفتقدك كثيرا".

من هي نايا ريفيرا؟

بدأت ريفيرا مشوارها المهني وهي طفلة؛ إذ عملت ممثلة وعارضة أزياء، وشاركت في الإعلانات التلفزيونية بالولايات المتحدة.

وشاركت وهي في عمر الرابعة في بطولة المسلسل التلفيزيوني "ذا رويال فاميلي" الذي عرض على شاشة قناة سي بي إس الأمريكية وشاركت في عدد من الأدوار التلفزيونية الأخرى.

لكن تمثيلها لدور سانتا لوبيز في مسلسل غلي، هو الذي كان السبب الأكبر في شهرتها وجعلها نجمة.

في عام 2014، شاركت ريفيرا بطولة فيلم الرعب "ات ذا ديفلز دور".

وفي السنة ذاتها، تزوجت زميلها الممثل ريان دورسي وهو أب ابنها. وعندما حصل الطلاق بينهما في عام 2018، تم منحهما حضانة مشتركة لابنهما.