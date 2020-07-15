عبدالرحمن أبو زهرة: أعاني من الاكتئاب

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أعرب الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة عن خيبة أمل من الجيل الجديد من المخرجين الذين يتجاهلون خبرة وقدرات الفنانيين القديرين مستبعدينهم عن أعمالهم الدرامية وألمح أبو زهرة في تصريح تلفزيوني عن معاناته من الاكتئاب وشعوره بالغربة عن الساحة الفنية.

وقال عبدالرحمن أبو زهرة في تصريحات تلفزيونية، إنه يعاني من الاكتئاب الشديد ويشعر بالغربة في الساحة الفنية، موضحًا أنه بدأ العمل بالتمثيل قبل أن يولد كل المخرجين الذين يعملون حاليًا في مصر، ومع ذلك يتعمدون إهماله ولم يطلبوا منه المشاركة في أي أعمال فنية يقومون بإخراجها.

وأوضح الفنان المصري أنه احتفل في مارس الماضي بمرور 60 عامًا على احترافه التمثيل، معقبًا: "أنا لو مشتغلتش في التمثيل ممكن أموت". وأوضح أن المخرجين المصريين الكبار أمثال محمد فاضل وأنعام محمد علي يجلسون في منازلهم ولا يجدون عملًا، مضيفًا: "يظهر أن الجيل الجديد من المخرجين اتفق على أنه يتخلص منا".

وذكر "أبو زهرة" أنه تربى وسط عمالقة الفن في الشعر والغناء والرقص الشعبي، لكن الآن لا يرى أي مطرب أو شاعرا على الساحة الفنية. وتابع عبدالرحمن أبو زهرة أنه يفكر حاليًا في اعتزال التمثيل لعدة أسباب، أهمها عدم عرض أعمال جديدة عليه، وثانيها الخوف من الإصابة بفيروس كورونا.

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ووجه الفنان المصري رسالة إلى المنتجين قائلًا: "يوجد شخص اسمه عبد الرحمن أبو زهرة نفسه ياخد فرصة في بطولة عمل كوميدي"، مردفًا أنه ممثل كوميدي كبير كما يتعجب من حصره في أدوار تراجيدية.

وكشف "أبو زهرة" عن نيته الذهاب إلى طبيب نفسي بسبب الاكتئاب الذي يعاني منه، وذلك بعدما فقد زوجته التي استمرت قصة حبهما لمدة 56 عامًا، مبينًا أن صدمة فقدانها كانت كبيرة جدًا عليه.

وأشار "أبو زهرة" إلى أنه مندهش من عدم اتخاذ المواطنين للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مُستغربًا من حضورهم الأفراح والمآتم بدون اهتمام إلى صحتهم.