مى كساب: "مشيت وراء أوكا فى ألبومى الجديد عشان جمهوره كبير "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة مي كساب، إن التعاون مع زوجها مطرب المهرجانات أوكا فى توزيع ألبومها الغنائى الجديد، أمركانت تسعى إليه، للوصول إلى شريحة جديدة وكبيرة من الجمهور لم أصل إليها من قبل .
وأضافت كساب مى قائلة : "أثق كثيرا فى "دماغ" أوكا فى المزيكا، فهو يفهم جيدا ماذا يريد الجمهور؟، لذلك تركت له المساحة فى اختيار شكل المزيكا التى يريد تقديمها، فهو يصنع مزيكته والتوزيع المعين وبعدها نختار كلمات ولحن يناسبه، والعكس أيضا، وسعيدة بالعمل معه، وبالفعل كنا كثيرا لا نتفق فى بعض التفاصيل، فمثلا كنا نختلف على طبقة الغناء، لدرجة كنت أرفض تسجيل الأغنية وهو موجود فى الأستوديو".
وتابعت مى حديثها لـ"الخليج 365 " قائلة :"أنا من مؤيدى الألبوم لكن السنجل لن يشبعنى فنيا ولا وجدانيا ولست مطربة «سناجل»، لكن أريد أن اقدم تاريخا، وأقدم ألبوم راضية عنه، ويرضى جمهورى.
وأوضحت بالنسبة لتقديم فكرة عمل خاص بالأطفال، أفكر في عمل خلال الفترة المقبلة، وأحلم بتقديم عمل استعراضي تمثيلي غنائي تعليمي هادف للأطفال وأرجو من الدولة تبني هذا المشروع.
يذكر أن آخر أعمال مى كساب أغنية بعنوان "ودي عاجبك فيها ايه"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع موسيقي أوكا، وميكس وماستر جورج يعقوب، على حسابها الشخصي على موقع "يوتيوب".
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