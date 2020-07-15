شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب: "مشيت وراء أوكا فى ألبومى الجديد عشان جمهوره كبير " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة مي كساب، إن التعاون مع زوجها مطرب المهرجانات أوكا فى توزيع ألبومها الغنائى الجديد، أمركانت تسعى إليه، للوصول إلى شريحة جديدة وكبيرة من الجمهور لم أصل إليها من قبل .

وأضافت كساب مى قائلة : "أثق كثيرا فى "دماغ" أوكا فى المزيكا، فهو يفهم جيدا ماذا يريد الجمهور؟، لذلك تركت له المساحة فى اختيار شكل المزيكا التى يريد تقديمها، فهو يصنع مزيكته والتوزيع المعين وبعدها نختار كلمات ولحن يناسبه، والعكس أيضا، وسعيدة بالعمل معه، وبالفعل كنا كثيرا لا نتفق فى بعض التفاصيل، فمثلا كنا نختلف على طبقة الغناء، لدرجة كنت أرفض تسجيل الأغنية وهو موجود فى الأستوديو".

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وتابعت مى حديثها لـ"الخليج 365 " قائلة :"أنا من مؤيدى الألبوم لكن السنجل لن يشبعنى فنيا ولا وجدانيا ولست مطربة «سناجل»، لكن أريد أن اقدم تاريخا، وأقدم ألبوم راضية عنه، ويرضى جمهورى.

وأوضحت بالنسبة لتقديم فكرة عمل خاص بالأطفال، أفكر في عمل خلال الفترة المقبلة، وأحلم بتقديم عمل استعراضي تمثيلي غنائي تعليمي هادف للأطفال وأرجو من الدولة تبني هذا المشروع.

يذكر أن آخر أعمال مى كساب أغنية بعنوان "ودي عاجبك فيها ايه"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع موسيقي أوكا، وميكس وماستر جورج يعقوب، على حسابها الشخصي على موقع "يوتيوب".