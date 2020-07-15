مي كساب بصحبة زوجها: "دايما وراه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بزوجها مطرب المهرجانات أوكا.
وعلقت: "أنا دايما وراه مش قدامه"، وحازت الصور على إعجاب جمهوره ومتابعيه.
وكان مطربي المهرجانات أوكا وأورتيجا أعلنا انفصالهما منذ أيام، بعد سنوات من التعاون بينهما.
يذكر أن مي كساب، شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بالمسلسل الكوميدي "اللعبة" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه على شاشة (إم بي سي مصر).
مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، سامي مغاوري، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ميرنا جميل، أحمد فتحي، عارفة عبدالرسول، أوتاكا، ومن إخراج معتز التوني.
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