تراند اليوم : المصريون يدعمون هذا الفنان بعد اعتراف زوجته بخيانتها له

دشن نشطاء مصريون حملة لدعم فنان شهير بعد اعتراف زوجته بخيانته

وأقرت زوجة ويل سميث بخيانته مع أحد مطربي الراب .

ودخل المصريون إلى حساب سميث حيث سخروا من زوجته ودشنوا حملة لدعمه .. حيث قال أحدهم: واحدة تروح هتيجي واحدة .. عيب لو هتزعل علي وحدة ي ويلللل ي حبيبي.

وقال آخر: ولا تزعل يا ويل يا اخويا دا انتا حتي احلي منها.

وقال ثالث: متزعلش يصحبي تعالي ننزل وسط البلد فك عن نفسك انا اعرف قهوه بتنزل شيشه في الخباثه ابقي رنلي لما تصحي.

