هل تسبب اميتاب باتشان في نقل عدوى كورونا لـ27 شخصاً من عائلته؟!

حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الأسابيع الماضية حول إصابة النجم العالمي أميتاب باتشان وعائلته بفيروس كورونا المستجد، وقد أعلن النجم العالمي إصابته عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وقال: «أظهرت نتائج اختبار كوفيد اليوم، إيجابية التحليل، انتقلت إلى المستشفى، وخضع 27 من عائلتي وأفراد الأسرة وجميع المخالطين لاختبارات، وفى انتظار النتائج، كل من كان على مقربة مني خلال الـ10 أيام الماضية، يرجى أن يخضع للاختبار».
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وبعدها أعلن نجل النجم العالمي أميتاب باتشان إصابته بفيروس كورونا، عن طريق حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، بتغريدة قال من خلالها: «في وقت سابق من اليوم، أصبت أنا ووالدي بإيجابية للإصابة بـCOVID 19، لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة، ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا، أطلب من الجميع أن يبقى هادئاً وعدم الذعر.. شكراً لكم».
وقامت الجهات الطبية المسئولة عن أميتاب باتشان وعائلته بطلب عمل مسحات طبية من كافة العاملين مع النجم صاحب الـ77 عاماً، وبالفعل تم عمل مسحات لـ26 فرداً من العاملين لدى العائلة، وأظهرت النتائج سلبية التحاليل، وتبين أنهم جميعاً بصحة جيدة.
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