كليب Bon Voyage لكارول سماحة يواصل رحلة النجاح والتألق

يواصل فيديو كليب النجمة اللبنانية كارول سماحة Bon Voyage رحلة النجاح والتقدم بعد تخطي العمل حاجز الأربعة ملايين مشاهدة على قناة الشركة المنتجة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية عبر موقع يوتيوب.

بهذه المناسبة، تلقت “سماحة” سلسلة من التعليقات المهنئة بنجاح العمل الكامل المتكامل من انتاج لايف ستايلز ستوديوز الشركة الرائدة في الأعمال المصورة.

أغنية “رحلة سعيدة”، باللغتين العربية والفرنسية كلمات كارول سماحة، كاملة خيربيك وليون، الحان DJ Youcef ويان بيري، التوزيع DJ Youcef وميكس وماسترينغ روجيه أبي عقل والكليب من توقيع المخرجة بتول عرفة التي قدمت كارول بصورة مختلفة وعفوية ومبهجة.

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وسبق للمخرجة المصرية أن كشفت ان صاحب لايف ستايلز ستوديوز رجل الاعمال فهد الزاهد ساهم في وضع النهاية للكليب، التي أعطت روحاً مرحة للكليب وزادته بهجة”.

لترد الصفحة الرسمية للشركة على تويتر على تغريدة بتول وقالت: “نشكرك على هذا التقدير ونثني على إبداعك ونظرتك الاحترافية لإخراج فيديو كليب ابهر الجمهور”.