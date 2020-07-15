شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "شريط 6": نستأنف تصوير الفيلم منتصف أغسطس بعد أشهر من التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف صناع فيلم "شريط 6" بطولة الفنان خالد الصاوى، تصويرالمشاهد المتبقية منتصف شهرأغسطس المقبل، بعد توقف عدة أشهر حسبما أكد مؤلف العمل محمود حمدان لـ"الخليج 365" مضيفاً أن أسرة الفيلم تستعد لعقد جلسات قبل استئناف التصويرلتحديد الفنانين المقرر ظهورهم كضيوف شرف

فيلم "شريط 6" بطولة خالد الصاوى، تارا عماد، خالد أنور، نانسى صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، وياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهم وفاء عامر والفنان طارق عبد العزيز والفنان سليمان عيد وهبة عبد الغنى ووائل عبد العزيز وأحمد سعد، وعمرو وهبة وآخرون، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.

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تدورأحداث الفيلم حول طبيب أمراض نفسية مهتم بمعالجة قضايا الشباب، وتدور أحداثه في إطار مثير ومشوق، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.

وفى سياق أخرى يواصل خالد الصاوى تصوير فيلمه الجديد "30 مارس" هو ينتمى إلى نوعية السايكو دراما، من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.